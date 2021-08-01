Женщина не справилась с управлением и въехала в дерево Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 23 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень» накануне ночью, 31 июля произошло жуткое ДТП. Пьяная женщина на Nissan Tiida с четырьмя пассажирами на скорости влетела в дерево. От удара две пассажирки автомобиля 45 и 37 лет погибли на месте. Сама водитель, 47-летний мужчина и 9-летний ребенок, чудом выжившие в аварии, с травмами попали в больницу.
- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля Nissan Tiida, двигаясь по автодороге со стороны города Екатеринбург в сторону поселка Режик, не справилась с управлением транспортного средства, допустила съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Госавтоинспекции отметили, что пострадавший ребенок не получил серьезных травм только благодаря ому, что находился на заднем пассажирском сидении посередине и был пристегнут ремнем безопасности.
По данным инспекторов ГИБДД, женщина, которая была за рулем во время аварии, водит машину 10 лет. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0.477 мл/л. На женщину завели административные дела. Ее ждет суд. Машину инспекторы ГИБДД отправили на спецстоянку.
В ГИБДД обратились к свердловчанам с просьбой сообщать о нетрезвых водителях в полицию, а самим автолюбителям не забывать о недопустимости водитель машину в нетрезвом состоянии.
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