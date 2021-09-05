В центре Екатеринбурга снесли легендарный пункт полиции

Пункт полиции отмывали к ЧМ-2018, но потом его вновь разрисовали вандалы. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В центре Екатеринбурга на площади Труда снесли легендарный пункт полиции. Теперь о нем напоминает лишь вмятина на тротуаре. Пункт полиции не использовался многие годы. Вероятно, власти города посчитали, что пришло время избавиться от конструкции.

На месте пункта полиции теперь пустое место. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что в 2020 году был разобран заброшенный пункт ГИБДД на Московском тракте, расположенный при выезде из Екатеринбурга в сторону Перми.