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Общество5 сентября 2021 22:41

В центре Екатеринбурга снесли легендарный пункт полиции

Он не использовался многие годы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Пункт полиции отмывали к ЧМ-2018, но потом его вновь разрисовали вандалы.

Пункт полиции отмывали к ЧМ-2018, но потом его вновь разрисовали вандалы.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В центре Екатеринбурга на площади Труда снесли легендарный пункт полиции. Теперь о нем напоминает лишь вмятина на тротуаре. Пункт полиции не использовался многие годы. Вероятно, власти города посчитали, что пришло время избавиться от конструкции.

На месте пункта полиции теперь пустое место.

На месте пункта полиции теперь пустое место.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что в 2020 году был разобран заброшенный пункт ГИБДД на Московском тракте, расположенный при выезде из Екатеринбурга в сторону Перми.