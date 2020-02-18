Заброшенный пост ДПС на Московском тракте начнут разбирать уже летом

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:18:50+03:00

Сейчас нужно завершить все формальности и передать здание во владение «Уралуправтодора»

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Бывший пост ДПС, который находится на Московском тракте при подъезде в Екатеринбургу, собираются передать в управление «Уралуправтодора». После этого его ждет демонтаж, однако здание до сих пор числится за ГУ МВД по Свердловской области.

Начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко сообщил, что снести его планируют ближе к лету. Все формальности решат в ближайшее время и в течение полугода пост сравняют с землей.

- Проблема в том, что пост стоит не на полосе отвода федеральной дороги, - рассказал Бедусенко. - Но думаю, что в течение полугода мы его точно ликвидируем. Снос - это дело пары дней. Нужен всего один экскаватор и два самосвала.

Напомним, мы рассказывали о судьбе заброшенного поста здесь. Тогда вопрос поднимал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

ИСТОЧНИК KP.RU