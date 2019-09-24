«Использовать нецелесообразно»: в Екатеринбурге хотят снести развалины поста ГИБДД на Металлургов

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-24T07:38:18+03:00

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В Екатеринбурге, наконец, могут снести старые развалины поста ГИБДД на Металлургов, что рядом с «Мегой». Такой документ от ГУ МВД по Свердловской области получил депутат Госдумы Андрей Альшевских – его он опубликовал на своей странице в Facebook.

Вопрос о демонтаже развалин поднимался и ранее, однако в ведомстве Альшевских уточнили, что объект достался полиции по решению суда еще в 2016 году.

А вот документ, в котором вынесено решение. Фото: Андрей Альшевских

- Указанный стационарный пост закреплен на ГУ МВД по Свердловской области на праве оперативного управления распоряжением территориального управления Росимущества, - говорится в документе. – Основанием для издания указанного распоряжения послужило решение Арбитражного суда от 19 августа 2016 года. В данном деле ГУ МВД выступало от третьего лица и не заявляло самостоятельных требований о передаче объекта в оперативное управление.

Там же уточняется, что использовать развалины в дальнейшем совершенно нецелесообразно, потому их планируют передать во владения Уралуправтодору. Предполагается, что на этом месте дорожники смогут убрать их, когда на участке будет проводиться реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU