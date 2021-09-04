Россель предложил восстановить железную дорогу в Нижнем Тагиле

Сейчас собирают узкоколейные рельсы, которые демонтировали с других железных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле могут восстановить узколинейную железную дорогу. Этот путь в XIX веке соединял предприятия Демидовых. Об этом рассказал президент международного Демидовского фонда, член Совета федерации Эдуард Россель изданию «Бизнес Журнал. Урал».

- Я уже выступил инициатором восстановления этой дороги, ее протяженность составляет 67 километров. Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников инициативу всячески поддерживает, - заявил он.

По словам Росселя, сейчас собирают узкоколейные рельсы, которые демонтировали с других железных дорог. Именно с помощью них восстановят путь. Также идет поиск 90 миллионов рублей на изготовление железобетонных шпал.

Кроме того, Россель рассказал, что по восстановленной дороге могут запустить брендированный поезд «Дорогой Демидовых». Состав будет рассказывать историю рода и о первом в стране паровозе.

Член Совфеда убежден, что «демидовская узколейка» станет туристической достопримечательностью. Также он считает, что это будет экономически выгодный проект.

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