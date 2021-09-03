В Первоуральске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Особый режим ввели со 2 сентября на неопределенный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в городском округе. Об этом сообщает мэрия.

- На время действия режима ЧС запрещено посещение гражданами лесов, расположенных в границах городского округа Первоуральск, - говорится в сообщении.

Особый режим ввели со 2 сентября на неопределенный срок. Снимут его только после особого распоряжения. Также в леса Первоуральска запретили въезжать любому транспорту, кроме пожарного.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Свердловской области возникли 12 новых лесных пожаров на площади в 143 гектар. Всего в регионе действуют 42 возгорания на площади 7,5 тысячи гектар.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка