На Урале за сутки возникли 12 новых лесных пожаров

С огнем борются 733 человека и 205 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки возникли 12 новых лесных пожаров. Они охватили площадь в 143 гектара. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Всего действуют 42 пожара на площади 7,5 тысячи гектар, - говорится в сообщении.

При этом за сутки удалось потушить семь пожаров на площади 119 гектар. Локализовали 30 возгораний, охвативших 7,2 тысячи гектар.

С огнем борются 733 человека и 205 единиц техники. В тушении задействованы 42 пожарные машины, 10 бульдозеров и 39 тракторов. Также используются грузопассажирские машины.

Кроме того, 3 сентября пройдут облеты территорий. Они пройдут по маршрутам Серовского, Свердловского, Алапаевского, Тавдинского и Тугулымского авиаотделений.

За сутки составили 11 административных протоколов о нарушении требований пожарной безопасности. Вынесено одно определение о возбуждении административного расследования. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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