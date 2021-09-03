На улицах Екатеринбурга начали высаживать деревья с фестиваля «Атмосфера»

От организаторов фестиваля благоустроители города получили 12 деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицах Екатеринбурга начали высаживать деревья с фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера», который завершился 29 сентября. По данным городского комитета благоустройства, накануне, 2 сентября, четыре боярышника было высажено на пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева и еще два на площадке у киноконцертного театра «Космос». Кроме того, сегодня, 3 сентября также у «Космоса» посадили три яблони и клен, а на территории Исторического сквера две ивы.

- От организаторов фестиваля благоустроители города получили 12 деревьев, а также цветущие кустарники и многолетние цветочные растения общим количеством 621 единица, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Мелкие цветущие кустарники и многолетние растения, в числе которых спиреи, гортензии и другие высадят при формировании цветников в течение осени.

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