Фестиваль «Атмосфера» обошелся городу в 2 миллиона 800 рублей

Фестиваль откроется на главной площади города 14 августа в 11 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» в Екатеринбурге рассказали о программе мероприятия, а также о том, сколько средств потрачено на его создание.

- Бюджетных средств было вложено совсем немного, 2 млн. 800 рублей. Эти деньги были потрачены на приобретение посадочного материала, который после закрытия фестиваля будет использован для озеленения города, - говорит председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова. - Все остальные средства – это спонсорские. Возможности коммерческих организаций мы озвучивать не будем

Фестиваль «Атмосфера» будет открыт на площади 1905 года с 14 по 26 августа. Торжественное открытие состоится 14 августа во время празднования Дня города в 11:00. Гостей мероприятия ждут выставочные шоу-сады, выстроенные с нуля буквально за две недели, Зеленый лекторий, мастер-классы с представителями ландшафтной отрасти из Германии, а также уральскими специалистами, музыкальные концерты, спортивные площадки, которые посетят олимпийские чемпионы Давид Белявский и Ксения Перова, Детский остров, эко- и релакс-зоны, а также фуд-корт.

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