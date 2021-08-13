Стало известно, куда посадят деревья, оставшиеся после фестиваля «Атмосфера»

Фестиваль пройдет в самом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» Юлия Сорокина и председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказали, что будет с деревьями и растениями, которые останутся после завершения фестиваля «Атмосфера».

По словам организаторов фестиваля, сейчас на Площади 1905 года высажены 82 крупномера. Среди них большие деревья, такие как клен, яблони, а также небольшие кустарники, в том числе цветы гортензии. После закрытия фестиваля все эти растения будут переданы для озеленения Екатеринбурга.

Старт фестиваля намечен на День города - 14 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Те растения, которые используются сейчас на Площади 1905 года, будут посажены на городских территориях, - подтвердила Тамара Благодаткова. - Часть из них будет посажена буквально в центре. У нас есть необходимость подсадить деревья в историческом сквере, возле кинотеатра «Космос», даже в том сквере, который мы создавали в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Все растения, и крупномеры, и кустарники благополучно разъедутся, и будут жить на городских объектах.

Напоминаем, что открытие фестиваля «Атмосфера» состоится 14 августа на площади 1905 года во время празднования Дня города в 11:00. Фестиваль продлится две недели – до 26 августа. Гостей «Атмосферы» ждут образовательная, детская, спортивная и музыкальная программы.

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