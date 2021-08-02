Фестиваль ландшафтного искусства Атмосфера 2021: программа мероприятий, даты

Редкие цветы и деревья, представленные в центре Екатеринбурга, после фестиваля высадят на улицах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 августа в День города 2021 в Екатеринбурге стартует фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». Посетить сад, разбитый на площади 1905 года, горожане и гости города смогут в течение двух недель с 14 по 26 августа 2021. Напротив городской ратуши временно высадят редкие растения. После окончания фестиваля Атмосфера 2021 они «переедут» на городские клумбы и аллеи. Также в программе встречи со спортсменами-олимпийцами, в частности с Давидом Белявским и Ириной Зильбер.

– Мы ставим задачу, чтобы каждый посетитель смог прекрасно провести время. Гости смогут больше узнать о растениях, послушать лекции и музыку, отдохнуть в лаундж-зоне и на фуд-корте, посмотреть матчи по пляжному волейболу и просто погулять, – рассказали в оргкомитете фестиваля. – Кроме того, огромный плюс – это транспортная доступность. Рядом ходят автобусы, трамваи, есть метро.

Одна из главных фишек третьего фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» 2021 в Екатеринбурге – растения будут подписаны и сопровождены QR-кодом, благодаря технологии можно будет узнать не только что это за цветок, куст или дерево, но и в каких условиях его нужно выращивать и содержать.

Фестиваль ландшафтного искусства в Екатеринбурге «Атмосфера» 2021 завершится 26 августа, публикуем программу мероприятия. Вход бесплатный.

Фестиваль ландшафтного искусства продлится 2 недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОГРАММА

Открытие фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» 2021 в Екатеринбурге пройдет в 10:30 14 августа, прямо в День города 2021.

В этот же день пройдут встречи со спортсменами-олимпийцами – Ириной Зильбер (выступит 14 августа 2021 в 12:00) и Давидом Белявским (выступит 14 августа 2021 в 13:00). День будет очень спортивным, в программе не только художественная гимнастика, но и дзюдо, самбо, тхеквондо, карате, бокс и тайский бокс, джиу-джитсу, айкидо и пляжный волейбол.

В следующие дни покажут японские боевые искусства и казачьи сабельные бои, выступление федерации батутного спорта, пройдет тестовая сдача норм ГТО, стрельба в тире и мероприятия, посвященные Чемпионату мира по волейболу 2022.

Также на фестивале ландшафтного искусства «Атмосфера» 2021 в Екатеринбурге запланированы мастер-класс по созданию мультфильма, лозоплетение, лекция о ландшафтном дизайне, мастер-класс по фланкировке шашкой и лекция «Истории технического коноплеводства».

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

В детскую программу фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» 2021 в Екатеринбурге включены мастер-классы: «Сажаем микрозелень вместе с детьми» (15 и 22 августа 2021 в 12:00), «Что мы знаем о нашем крае и о растениях: Загадки для детей, ребусы, раскраски» (21 августа 2021 в 13:00), «Новая жизнь из старых любимых вещей. Изготовление браслета» (22 августа 2021 в 13:00), «Притяжение» (запуск винтика в воздух при помощи электричества, управление светом) - пройдет 22 августа 2021 в 14:00 и «Построй дом своей мечты» (22 августа 2021 в 15:00).

Участие бесплатное.

ЭКСКУРСИИ

Экскурсии по площадке фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера» 2021 в Екатеринбурге будут проходить ежедневно в 19:00

– Подробная программа фестиваля

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» 2021 пройдет в Екатеринбурге прямо на площади 1905 года с 14 по 26 августа 2021. Программа запланирована с 10:30\11:00 до 20:00.

Вход на площадку фестиваля бесплатный.

Детская программа и экскурсии тоже бесплатные.

Стоимость мастер-классов для взрослых составляет от 200 до 1700 рублей.