Гимнаст Давид Белявский и лучница Ксения Перова приедут на открытие фестиваля «Атмосфера» в Екатеринбурге

Давид Белявский стал победителем в командном многоборье на олимпиаде в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Екатеринбурга Людмила Фитина рассказала о программе спортивных мероприятий, которые будут ждать гостей фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера», открытие которого состоится 14 августа. На Площади 1905 года высадят большие деревья и яркие цветники, а также поставят две спортивные площадки.

Первая – волейбольная. По словам Людмилы, на ней будут проходить мастер-классы, соревнования среди детей и взрослых. А 14 августа можно будет увидеть мастер-класс от профессиональной команды «Локомотив-Изумруд» под руководством заслуженного тренера клуба Алферова Валерия Михайловича.

Золотая медаль Давида Белявского Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спортивная отрасль должна дополнить ландшафтное пространство, которое мы создаем на фестивале «Атмосфера», - рассказала Людмила Фитина. Для этого мы создали волейбольную площадку. А второй якорной площадкой для нас станет павильон «Спорт-аккорда». Это станет таким спортивным домой, пусть и временным. На ней можно будет увидеть мастер-классы, ну и завтра можно будет встретиться с участниками олимпийских игр в Токио. Планируют принять участие Давид Белявский и Ксения Перова, поэтому приглашаем гостей фестиваля, чтобы посмотреть не только волейбол, но и послушать наших олимпийцев.

Напоминаем, что гимнаст Давид Белявский стал победителем в командном многоборье на олимпиаде в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным. А лучница Ксения Перова стала на этой олимпиаде серебряной чемпионкой.

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