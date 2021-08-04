Олимпийский чемпион Давид Белявский: «Золотая медаль Токио - это главная победа, и это все для моей дочки»

Уралец с гордостью показывал золотую медаль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздним вечером 4 августа в уральскую столицу вернулся олимпийский чемпион игр в Токио по спортивной гимнастике Давид Белявский. Для спортсмена это уже третья олимпиада в карьере, однако медаль высшей пробы удалось получить только в этом году. Давид стал победителем в командном многоборье вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным.

В аэропорту «Кольцово» чемпиона встретили многочисленные болельщики,министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а также жена вместе с маленьким ребенком. Кстати, именитый отец тут же одел на шею дочки свою золотую медаль. «КП-Екатеринбург» выяснила, какие медали Давид Белявский ценит больше всего и какие традиции есть у спортсмена.

- Давид, как себя сейчас чувствуете?

- Очень долго ждал возвращения на родину. Сегодня был очень долгий перелет. Мы выехали из олимпийской деревни в три часа утра, поэтому сейчас по состоянию немного тяжеловато, но рад, что я дома!

В аэропорту Давида Белявского встречала жена с маленькой дочкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что чувствовали вы и ваши партнеры по команде во время состязаний?

- Это было немного странное чувство, потому что вот мы встаем на пьедестал, нам говорят, что сейчас будет играть гимн… (На Олимпиаде в Токио традиционный гимн Российской Федерации заменили на вступление к концерту №1 Петра Чайковского - прим. ред). Но мы все равно знаем, какую страну представляем, что ребята здесь болеют за нас! Спасибо всем, кто смотрел и переживал, и тем, кто пришел сюда, чтобы встретить.

- Почему вы одели медаль на шею дочке?

А это уже моя маленькая традиция, я так делал после чемпионата Европы и кубка России, это главная медаль, и это все для нее…

- А насколько долгожданная эта награда именно для вас?

- Нууу, мне 29 лет, столько я эту медаль и ждал (улыбается). Когда человек приходит в спорт, его главная мечта - это золотая олимпийская медаль, и у меня получилось ее осуществить, я очень рад этому.

Давида Белявского встречали под национальный гимн Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каково вам было в роли капитана? (Давид Белявский является формальным лидером нашей олимпийской сборной - прим. ред)

- Вы знаете, у меня часто спрашивают, что я делаю, чтобы настроить ребят на выступления. И я так скажу: у нас в команде три чемпиона мира, поэтому они сами все знают, как нужно работать перед выходом на соревнования. Единственное, что я делал: мы сели за стол, и я предложил выйти на старт с хорошим настроением, чтобы за этим же столом и отметить, а специально настраивать их не нужно!

- Каковы ваши личные и спортивные планы на ближайшее будущее?

- Собираюсь отдохнуть и восстановиться, а потом готовиться дальше к различным соревнованиям, которые будут проходить, а там посмотрим.

- Как вы будете праздновать олимпийскую победу?

- Пока не особо понятно, каких-то планов на этот счет нет…

Также на встречу спортсмена пришел и один из первых тренеров Петр Китайский Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что вообще самое сложное на олимпиаде?

- Так сами соревнования, для это третья олимпиада, на всех было сложно, не бывает такого, что ты приехал, и тебе легко, неважно, какой этот старт: чемпионат России, Европы или мира, ты все равно борешься с собой.

- А какие медали вам все-таки дороже? Золото в команде или личные серебро и бронза?

- Золото в команде - это самое дорогое, что у нас есть. Когда мы ехали в Токио, у нас у всех была мысль, что необходимо отлично отработать именно в команде, а личные медали и свои амбиции необходимо отложить на второй план. И нам удалось достичь этой цели.

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