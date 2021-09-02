В Екатеринбурге появится улица, названная в честь умершего менеджера УГМК

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В Екатеринбурге появится улица, названная в честь директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимира Белоглазова, который скончался в феврале этого года на на 65 году жизни. Планируется, что такая улица появится в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Инициативу одобрили на первом заседании комиссии наименованиям топонимических объектов.

- В ходе обсуждения поступивших предложений члены комиссии одобрили присвоение красивых и звучных названий строящимся улицам уральской столицы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При непосредственном участии и под руководством Владимира Белоглазова реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области.

Помимо этого, в Екатеринбурге появятся бульвар Гимнастов, улица Универсиады, 100-летия Уральского университета, Льва Ландау, Геннадия Белянкина