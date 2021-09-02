Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 18:58

В Екатеринбурге появится улица, названная в честь умершего менеджера УГМК

Владимир Белоглазов умер в феврале этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено УГМК

Фото предоставлено УГМК

В Екатеринбурге появится улица, названная в честь директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании Владимира Белоглазова, который скончался в феврале этого года на на 65 году жизни. Планируется, что такая улица появится в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Инициативу одобрили на первом заседании комиссии наименованиям топонимических объектов.

- В ходе обсуждения поступивших предложений члены комиссии одобрили присвоение красивых и звучных названий строящимся улицам уральской столицы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При непосредственном участии и под руководством Владимира Белоглазова реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области.

Помимо этого, в Екатеринбурге появятся бульвар Гимнастов, улица Универсиады, 100-летия Уральского университета, Льва Ландау, Геннадия Белянкина