Андрей Козицын выразил соболезнования родным топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова

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Генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын выразил соболезнования родным директора по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании. Владимира Белоглазова не стало 5 февраля. Ему было 64 года.

- Скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и незаурядного руководителя, роль и значение которого трудно переоценить для Уральской горно-металлургической компании. Ушел из жизни яркий, замечательный человек, выдающийся руководитель, блестящий профессионал и умелый организатор, способный брать ответственность за решение самых сложных задач, связанных с развитием Компании. Благодаря своим профессиональным и личным качествам - тонкости ума, обаятельности натуры, преданности делу, чувству долга, врожденной интуиции, невероятной трудоспособности - он заслуженно вошел в историю Уральской горно-металлургической компании, - рассказал Андрей Козицин. - Владимир Алексеевич всегда был открыт новым предложениям, любил и ценил жизнь, щедро делился своим опытом и человеческим теплом с окружающими. Его вклад в становление и развитие Компании бесценен, его уход из жизни - невосполнимая утрата для всех. Руководство и коллектив Уральской горно-металлургической компании глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича Белоглазова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Он отметил, что больше двадцати лет в УГМК Владимир Алексеевич руководил серьезным блоком социальных вопросов. При непосредственном участии и под его руководством реализовывались масштабные социальные, культурные и спортивные проекты компании, которые вышли далеко за рамки внутри корпоративных и вошли в историю Свердловской области и других регионов присутствия УГМК.

Прощание с Владимиром Белоглазовым состоится во вторник, 9 февраля в 11:00 в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург, улица Зеленая Роща, 1). Похоронят Владимира Алексеевича на Широкореченском кладбище.