В свердловском Минздраве рассказали, кого привьют от гриппа раньше всех

В Свердловской области стартует вакцинация от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области в сентябре 2021 года стартует сезонная кампания по вакцинации от гриппа и респираторных инфекций. Начало эпидсезона специалисты регионального Роспотребнадзора ожидают в конце октября – начале ноября.

По данным регионального Минздрава, медицинские учреждения полностью готовы к подъему заболеваемости – в запасе есть коечный фонд, лекарства. Чтобы минимизировать распространение заболевания в этом году, в середине сентября стартует вакцинация от гриппа: в Екатеринбург и Свердловскую область уже завезли 300 тысяч доз вакцин для детей и 1 миллион доз для взрослых.

- Это знакомые нам по прошлым годам вакцины отечественного производства, которые хорошо себя зарекомендовали. Напомним, что в прошлом году мы успешно справились с прививочной кампанией, успешно ее провели, - рассказывает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

По ее словам, прежде всего, прививать будут категории населения, которые находятся в зоне риска.

- Приоритетные группы населения не изменились. Это лица старше 60 лет, особенно те, кто имеет хронические заболевания. Это дети и беременные женщины, а также те лица, которые работают в организованных коллективах, - говорит Екатерина Ютяева.

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