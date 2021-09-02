Свердловская область готова к вакцинации от гриппа

Прививочная кампания начнется совсем скоро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатеринбург и Свердловская область полностью готова к вакцинации от гриппа. В этом сезоне медики намерены привить от сезонного заболевания не меньше 65% населения. Для этого на Средний Урал завезли 300 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и 1 миллион доз -для взрослых.

- Привиться необходимо уже сейчас для того, чтобы избежать микст инфекций, чтобы к началу эпидемического подъема выработался иммунитет против гриппа, - рассказывает Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, есть одна сложность с прививочной кампанией от гриппа в этом году.

- Разрыв в месяц между вакцинацией либо ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции и постановкой вакцины против гриппа. Это обязательное условие, чтобы нам не смешивать эти две вакцины. Для того, чтобы у населения выработался достаточный иммунитет против гриппа, - говорит заместитель министра.

По словам Екатерины Ютяевой, сейчас полностью готов коечный фонд, есть запас лекарственных препаратов.

- Сегодня в полном объеме мы имеем полностью поставленную в рамках федеральных поставок всю вакцину против гриппа, - заключила заместитель министра.