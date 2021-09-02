В Екатеринбурге студент продает автограф Покраса Лампаса, чтобы заплатить за общежитие

Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург на независимый фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге предприимчивый студент продает на Авито автограф каллиграфиста Покраса Лампаса. За подпись художника на тысячерублевой купюре он просит 17 тысяч рублей.

- Цена автографа чисто символическая кому надо пишите свою цену. С продажей не спешу, - указано в объявлении.

Также он написал, что вырученные с продажи деньги потратит на съем комнаты в общежитии Екатеринбурга.

Фото: скриншот

Напомним, Покрас Лампас недавно приезжал в Екатеринбург на независимый фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Художник сделал несколько работ, а возле одной из них устроил перфоманс.