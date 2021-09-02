Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 6:46

В Екатеринбурге студент продает автограф Покраса Лампаса, чтобы заплатить за общежитие

За подпись художника на тысячерублевой купюре он просит 17 тысяч рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург на независимый фестиваль уличного искусства «Карт-бланш»

Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург на независимый фестиваль уличного искусства «Карт-бланш»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге предприимчивый студент продает на Авито автограф каллиграфиста Покраса Лампаса. За подпись художника на тысячерублевой купюре он просит 17 тысяч рублей.

- Цена автографа чисто символическая кому надо пишите свою цену. С продажей не спешу, - указано в объявлении.

Также он написал, что вырученные с продажи деньги потратит на съем комнаты в общежитии Екатеринбурга.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, Покрас Лампас недавно приезжал в Екатеринбург на независимый фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Художник сделал несколько работ, а возле одной из них устроил перфоманс.