«Мне просто захотелось отмыть это окно»: в Екатеринбург вновь прибыл известный каллиграфист Покрас Лампас

В ночь на 30 августа творец приступил к работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вновь прибыл известный каллиграфист Покрас Лампас, создатель «Метасупрематического креста» на Уралмаше. Художник планирует принять активное участие в независимом фестивале уличного искусства «Карт-бланш». В ночь на 30 августа творец приступил к работе, и уже через несколько часов в центре уральской столицы на стенах и окнах появились новые рисунки. Одна из них расположился на окне заброшенного дома на Пушкина, 24.

Сам автор заявляет, что назвал свою работу «Теория разбитых окон» (прим. ред - криминологическая теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом). Через несколько часов художник анонсировал еще один перфоманс, на который мог прийти любой желающий.

Пока неизвестно, сколько еще работ он запланировал сделать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, следующим холстом стало еще одно окно в заброшенном здании, которое находится на улице Первомайской 1В. Чтобы создать новый арт-объект, художник взялся за тряпку и отмыл стекло, чтобы проверить, как долго оно после этого будет чистым. Во время работы автор рассуждал о современном искусстве, и каждый мог задать ему любой вопрос.

- Любая деструктивная деталь ведет к тому что дом, здание, вагон метро и любой другой объект начинает обрастать новыми слоями: вандализма или искусства,- заметил сам Покрас Лампас.

Художник заявил, что планирует заменить окно в этом здании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник заявил, что планирует заменить окно в этом здании, однако для этого нужно получить специальное разрешение. Как решится этот вопрос, остается вопросом.

Кроме того, в этот раз Покрас Лампас отметился своими характерными узорами в здании заброшенной больницы в Зеленой роще. Пока неизвестно, сколько еще работ он

Автор рассуждал о современном искусстве, и каждый мог задать ему любой вопрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

запланировал сделать.