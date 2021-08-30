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Общество30 августа 2021 19:55

«Мне просто захотелось отмыть это окно»: в Екатеринбург вновь прибыл известный каллиграфист Покрас Лампас

Художник примет участие в независимом фестивале уличного искусства «Карт-бланш»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В ночь на 30 августа творец приступил к работе

В ночь на 30 августа творец приступил к работе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вновь прибыл известный каллиграфист Покрас Лампас, создатель «Метасупрематического креста» на Уралмаше. Художник планирует принять активное участие в независимом фестивале уличного искусства «Карт-бланш». В ночь на 30 августа творец приступил к работе, и уже через несколько часов в центре уральской столицы на стенах и окнах появились новые рисунки. Одна из них расположился на окне заброшенного дома на Пушкина, 24.

Сам автор заявляет, что назвал свою работу «Теория разбитых окон» (прим. ред - криминологическая теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом). Через несколько часов художник анонсировал еще один перфоманс, на который мог прийти любой желающий.

Пока неизвестно, сколько еще работ он запланировал сделать

Пока неизвестно, сколько еще работ он запланировал сделать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, следующим холстом стало еще одно окно в заброшенном здании, которое находится на улице Первомайской 1В. Чтобы создать новый арт-объект, художник взялся за тряпку и отмыл стекло, чтобы проверить, как долго оно после этого будет чистым. Во время работы автор рассуждал о современном искусстве, и каждый мог задать ему любой вопрос.

- Любая деструктивная деталь ведет к тому что дом, здание, вагон метро и любой другой объект начинает обрастать новыми слоями: вандализма или искусства,- заметил сам Покрас Лампас.

Художник заявил, что планирует заменить окно в этом здании

Художник заявил, что планирует заменить окно в этом здании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник заявил, что планирует заменить окно в этом здании, однако для этого нужно получить специальное разрешение. Как решится этот вопрос, остается вопросом.

Кроме того, в этот раз Покрас Лампас отметился своими характерными узорами в здании заброшенной больницы в Зеленой роще. Пока неизвестно, сколько еще работ он

Автор рассуждал о современном искусстве, и каждый мог задать ему любой вопрос

Автор рассуждал о современном искусстве, и каждый мог задать ему любой вопрос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

запланировал сделать.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ