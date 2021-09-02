В «золотой» школе на Вторчермете презентовали новый стадион

Помимо футбольного поля, на заднем дворе школы открыли новую баскетбольную площадку и газон для занятий гольфом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «золотой» школе на Вторчермете миллиардер и бывший выпускник Андрей Симановский презентовал новый стадион. Он оказался под стать учебному заведению - так же «осыпан золотом». Также школу посетил глава города Алексей Орлов. Оказалось, что мэр ни разу не видел убранства учебного заведения вживую.

- Об этой школе я наслышан, но никогда здесь не был. Конечно, благоустройство поражает. Прекрасным подарком к 1 сентября стал новый стадион. Помощь таких людей как Андрей Моисеевич Симановский неоценима, - делится планами Алексей Орлов.

Помимо футбольного поля, на заднем дворе школы открыли новую баскетбольную площадку, газон для занятий гольфом и релакс-зону со светящимися фигурами и роялем из лампочек.

Напомним, миллиардер Андрей Симановский окончил школу №106 на Вторчермете в 1977 году. На протяжении семи лет он вкладывает деньги в ее реставрацию.