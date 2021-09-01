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Общество1 сентября 2021 17:00

Футбольное поле в «золотой школе» Симановского на 1 сентября осталось без люстры. Но золота там до сих пор много

Открывать новенький стадион приехал и сам Андрей Симановский
Арина ЛЕБЕДЕВА
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1 сентября люстры на стадионе школы уже не было. Фото: Алексей Булатов/пресс-служба "Сима-Ленда"

1 сентября люстры на стадионе школы уже не было. Фото: Алексей Булатов/пресс-служба "Сима-Ленда"

Вы наверняка помните школу №106 на Вторчермете. Обычное образовательное учреждение, каких много в Екатеринбурге, в одночасье прославилось на весь мир. Два года назад о нем писало даже британское издание «The Times». Обычная, да не совсем. После того, как в ремонт школы вложился ее бывший выпускник, а ныне миллиардер Андрей Симановский, она в буквальном смысле стала золотой. В народе ее, кстати, так теперь и называют «золотая школа» Андрея Симановского.

Обычное образовательное учреждение, каких много в Екатеринбурге, в одночасье прославилось на весь мир

Обычное образовательное учреждение, каких много в Екатеринбурге, в одночасье прославилось на весь мир

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» уже рассказывала, о ее шикарных интерьерах. Повсюду колонны, портреты в золотых рамах, светильники, украшенные вензелями, узорчатая плитка, ажурные люстры… Словно ты и не по школе гуляешь, а во дворце. Как говорится «дороха-бохато». Во дворе школы тоже все шикарно. Даже скамейки здесь непростые. Мозаикой и плавными изгибами они напоминают работы испанского архитектора Антонио Гауди. Кстати, именно его творчеством и вдохновлялся Андрей Симановский, когда согласовывал дизайн-проект.

Два года назад о школе писало даже британское издание «The Times»

Два года назад о школе писало даже британское издание «The Times»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как в Барселоне, только лучше, - говорил в прошлом году Андрей Симановский, когда принимал работу.

Кстати, тогда же он заявил о том, что изменится и фасад здания. Обещал, что это произойдет в нынешнем 2021 году.

После того, как в ремонт школы вложился ее бывший выпускник, а ныне миллиардер Андрей Симановский, она в буквальном смысле стала золотой

После того, как в ремонт школы вложился ее бывший выпускник, а ныне миллиардер Андрей Симановский, она в буквальном смысле стала золотой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да, планируем обновить фасад здания. Возможно, золото будем убирать. Но я разговаривал с директором школы, все родители остались довольны ремонтом. Так что посмотрим. Я вдохновлялся путешествиями, хотел, чтобы у нас было, как в Европе, - говорил бизнесмен.

Между тем, фасад пока по-прежнему выглядит обычным. Зато здесь появился стадион. Его как раз презентовали на 1 сентября. Правда, все присутствующие ожидали увидеть главную изюминку – шикарную люстру, которую повесили прямо над футбольным полем. Но, этот предмет интерьера, которому место скорее в бальном зале, нежели на спортплощадке, провисел всего пару дней. Почему ее сняли, директор школы Марина Полякова, оставила в секрете.

Фасад пока по-прежнему выглядит обычным, зато здесь появился стадион

Фасад пока по-прежнему выглядит обычным, зато здесь появился стадион

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но новенький стадион все равно под стать учебному заведению. Тоже «осыпан золотом». Его окружают фонарные столбы в форме лилий и позолоте. В общем, идеальное место для красивых селфи и посиделок после уроков. Есть здесь зона для воркаута и спортивные тренажёры, горка для ребят помладше, а еще арка. Во время экскурсии директор школы Мария Полякова, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказала, что ее можно сдавать молодоженам для фотосессий.

Но новенький стадион все равно под стать учебному заведению. Тоже «осыпан золотом»

Но новенький стадион все равно под стать учебному заведению. Тоже «осыпан золотом»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы в этом году отремонтировали два класса для начальной школы, они располагаются на первом этаже здания. Хочу отметить, что у нас школа равных возможностей, здесь учатся и детки с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает Марина Полякова. – Но классы у нас, конечно, переполнены.

На первое сентября в гости к ученикам школы пришёл даже глава Екатеринбурга. Оказалось, что он ни разу не видел её убранства вживую.

Во время экскурсии директор школы Мария Полякова, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказала, что ее можно сдавать молодоженам для фотосессий

Во время экскурсии директор школы Мария Полякова, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказала, что ее можно сдавать молодоженам для фотосессий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Об этой школе я наслышан, но никогда здесь не был. Конечно, благоустройство поражает. Прекрасным подарком к 1 сентября стал новый стадион. Помощь таких людей как Андрей Моисеевич Симановский неоценима. Мы в свою очередь в следующем году планируем заходить с проектом по пищеблоку, готовы помогать такому масштабному проекту, - делится планами Алексей Орлов.

На 1 сентября в школу пришел глава города Алексей Орлов

На 1 сентября в школу пришел глава города Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, миллиардер Андрей Симановский окончил школу №106 на Вторчермете в 1977 году. На протяжении семи лет он вкладывает деньги в ее реставрацию.

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