Футбольное поле в «золотой школе» Симановского на 1 сентября осталось без люстры. Но золота там до сих пор много

1 сентября люстры на стадионе школы уже не было. Фото: Алексей Булатов/пресс-служба "Сима-Ленда"

Вы наверняка помните школу №106 на Вторчермете. Обычное образовательное учреждение, каких много в Екатеринбурге, в одночасье прославилось на весь мир. Два года назад о нем писало даже британское издание «The Times». Обычная, да не совсем. После того, как в ремонт школы вложился ее бывший выпускник, а ныне миллиардер Андрей Симановский, она в буквальном смысле стала золотой. В народе ее, кстати, так теперь и называют «золотая школа» Андрея Симановского.

Обычное образовательное учреждение, каких много в Екатеринбурге, в одночасье прославилось на весь мир Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» уже рассказывала, о ее шикарных интерьерах. Повсюду колонны, портреты в золотых рамах, светильники, украшенные вензелями, узорчатая плитка, ажурные люстры… Словно ты и не по школе гуляешь, а во дворце. Как говорится «дороха-бохато». Во дворе школы тоже все шикарно. Даже скамейки здесь непростые. Мозаикой и плавными изгибами они напоминают работы испанского архитектора Антонио Гауди. Кстати, именно его творчеством и вдохновлялся Андрей Симановский, когда согласовывал дизайн-проект.

Два года назад о школе писало даже британское издание «The Times» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как в Барселоне, только лучше, - говорил в прошлом году Андрей Симановский, когда принимал работу.

Кстати, тогда же он заявил о том, что изменится и фасад здания. Обещал, что это произойдет в нынешнем 2021 году.

После того, как в ремонт школы вложился ее бывший выпускник, а ныне миллиардер Андрей Симановский, она в буквальном смысле стала золотой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да, планируем обновить фасад здания. Возможно, золото будем убирать. Но я разговаривал с директором школы, все родители остались довольны ремонтом. Так что посмотрим. Я вдохновлялся путешествиями, хотел, чтобы у нас было, как в Европе, - говорил бизнесмен.

Между тем, фасад пока по-прежнему выглядит обычным. Зато здесь появился стадион. Его как раз презентовали на 1 сентября. Правда, все присутствующие ожидали увидеть главную изюминку – шикарную люстру, которую повесили прямо над футбольным полем. Но, этот предмет интерьера, которому место скорее в бальном зале, нежели на спортплощадке, провисел всего пару дней. Почему ее сняли, директор школы Марина Полякова, оставила в секрете.

Фасад пока по-прежнему выглядит обычным, зато здесь появился стадион Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но новенький стадион все равно под стать учебному заведению. Тоже «осыпан золотом». Его окружают фонарные столбы в форме лилий и позолоте. В общем, идеальное место для красивых селфи и посиделок после уроков. Есть здесь зона для воркаута и спортивные тренажёры, горка для ребят помладше, а еще арка. Во время экскурсии директор школы Мария Полякова, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказала, что ее можно сдавать молодоженам для фотосессий.

Но новенький стадион все равно под стать учебному заведению. Тоже «осыпан золотом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы в этом году отремонтировали два класса для начальной школы, они располагаются на первом этаже здания. Хочу отметить, что у нас школа равных возможностей, здесь учатся и детки с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает Марина Полякова. – Но классы у нас, конечно, переполнены.

На первое сентября в гости к ученикам школы пришёл даже глава Екатеринбурга. Оказалось, что он ни разу не видел её убранства вживую.

Во время экскурсии директор школы Мария Полякова, то ли в шутку, то ли всерьёз, сказала, что ее можно сдавать молодоженам для фотосессий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Об этой школе я наслышан, но никогда здесь не был. Конечно, благоустройство поражает. Прекрасным подарком к 1 сентября стал новый стадион. Помощь таких людей как Андрей Моисеевич Симановский неоценима. Мы в свою очередь в следующем году планируем заходить с проектом по пищеблоку, готовы помогать такому масштабному проекту, - делится планами Алексей Орлов.

На 1 сентября в школу пришел глава города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, миллиардер Андрей Симановский окончил школу №106 на Вторчермете в 1977 году. На протяжении семи лет он вкладывает деньги в ее реставрацию.

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