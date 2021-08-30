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Общество30 августа 2021 7:51

Возле «золотой» школы на Вторчермете повесили гигантскую люстру

Необычное освещение оборудовали над стадионом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Люстру повесили над стадионом Фото: Telegram-канал «Екатское чтиво»

Люстру повесили над стадионом Фото: Telegram-канал «Екатское чтиво»

Бизнесмен Андрей Симановский продолжает ремонт школы №106 на Вторчермете. В этот раз к новому учебному году возле нее обновили стадион. Завершающую деталь добавили сегодня ночью - над спортивной площадкой повесили гигантскую люстру длиной 5,5 метров. Об этом рассказали в Telegram-канале «Екатское чтиво».

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Новая работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге и люстра в школе Андрея Симановского на Вторчермете
Новая работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге и люстра в школе Андрея Симановского на Вторчермете
Александр Цариков и Павел Филиппов на радио "Комсомольская правда" про самые актуальные новости Екатеринбурга и Свердловской области говорят с «батутным королем» Максимом Пыцко, председателем Свердловского родительского комитета Людмилой Золотницкой и ветераном косплей-движения Урала Светланой Зиминой

Напомним, Андрей Симановский окончил 106 школу в 1977 году, а с 2014 года оказывает спонсорскую помощь в обустройстве кабинетов и других помещений. В 2019 году детище бизнесмена попало не только в региональную повестку, но и засветилось в мире. Так, известная британская газета The Times отметила, что отреставрированная школа больше похожа на дворец, нежели на учебное заведение, а Илья Варламов назвал ее цыганщиной.

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