Возле «золотой» школы на Вторчермете повесили гигантскую люстру

Люстру повесили над стадионом Фото: Telegram-канал «Екатское чтиво»
Бизнесмен Андрей Симановский продолжает ремонт школы №106 на Вторчермете. В этот раз к новому учебному году возле нее обновили стадион. Завершающую деталь добавили сегодня ночью - над спортивной площадкой повесили гигантскую люстру длиной 5,5 метров. Об этом рассказали в Telegram-канале «Екатское чтиво».
Напомним, Андрей Симановский окончил 106 школу в 1977 году, а с 2014 года оказывает спонсорскую помощь в обустройстве кабинетов и других помещений. В 2019 году детище бизнесмена попало не только в региональную повестку, но и засветилось в мире. Так, известная британская газета The Times отметила, что отреставрированная школа больше похожа на дворец, нежели на учебное заведение, а Илья Варламов назвал ее цыганщиной.
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