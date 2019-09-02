2019-09-02T07:29:45+03:00
Общество

«Кто-то должен был остановить это безумие»: Илья Варламов назвал школу с золотыми унитазами в Екатеринбурге цыганщиной

Блогер считает, что «золотые новшества» испортят ученикам вкус
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Изменить размер текста:

Блогер Илья Варламов выпустил пост с критикой в адрес отреставрированной школы №106 на Вторчермете. Напомним, что ее ремонтом занялся владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, который ранее учился в ней. По словам Варламова, обновленная школа стала похожа на «цыганский дворец».

- Это очень плохой интерьер, который навредит детям. Понять, почему он плохой смогут не все, но те, кто поймёт — заберут из этой школы своих детей. Остальные родители скорее всего будут в восторге. Ведь по сравнению с обычной школой, это выглядит как настоящий дворец! – написал в своем блоге Варламов. – Нет, не выглядит. Обычный школьный интерьер намного лучше этой аляповатой цыганщины. Он хотя бы не испортит вашим детям вкус.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Блогер решил провести аналогию новой архитектуры школы с авторами, которые бы преподавались ученикам. Так, по его словам, «золотой ремонт» - это романы Дарьи Донцовой.

- Очень жаль, что директор школы, да и мэр города Екатеринбурга, не смогли отказаться от такого подарка, - пишет Варламов, отмечая, что такие интерьеры могут негативно сказаться на психике детей. – Кто-то же должен был остановить это безумие, но не остановил.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Напомним, что Андрей Симановский окончил школу №106 в 1977 году. Мысли на счет реставрации заведения у него появились еще в прошлом году – тогда были отремонтированы классы математики и русского языка и литературы. Все выполнено в близком Симановскому стиле – с позолотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Велопарковки, пуфики и 4 спортзала: в Екатеринбурге торжественно открыли школу №1
Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург
За экологию: УрФУ проведет праздник без воздушных шаров
Сменили даты: мост на Шевченко в Екатеринбурге откроют к 10 сентября
«Слил» все счета: экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение конфиденциальности
Поющий таксист из Екатеринбурга попал в телевизор
Потушили за 12 минут: в Первоуральске полностью сгорел дом
На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
В ТРЦ "Радуга-Парк" детей эвакуировали из игровой зоны
Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой
2 сентября в зоопарке Екатеринбурга покажут кормление животных
Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды
Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний
На Заводской столкнулись 2 легковушки и мотоцикл
Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: людей пришлось эвакуировать
В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива
Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России
17-летняя пловчиха из Екатеринбурга завоевала 5 золотых медалей на Чемпионате мира