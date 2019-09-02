«Кто-то должен был остановить это безумие»: Илья Варламов назвал школу с золотыми унитазами в Екатеринбурге цыганщиной

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-02T07:29:45+03:00

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Блогер Илья Варламов выпустил пост с критикой в адрес отреставрированной школы №106 на Вторчермете. Напомним, что ее ремонтом занялся владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, который ранее учился в ней. По словам Варламова, обновленная школа стала похожа на «цыганский дворец».

- Это очень плохой интерьер, который навредит детям. Понять, почему он плохой смогут не все, но те, кто поймёт — заберут из этой школы своих детей. Остальные родители скорее всего будут в восторге. Ведь по сравнению с обычной школой, это выглядит как настоящий дворец! – написал в своем блоге Варламов. – Нет, не выглядит. Обычный школьный интерьер намного лучше этой аляповатой цыганщины. Он хотя бы не испортит вашим детям вкус.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Блогер решил провести аналогию новой архитектуры школы с авторами, которые бы преподавались ученикам. Так, по его словам, «золотой ремонт» - это романы Дарьи Донцовой.

- Очень жаль, что директор школы, да и мэр города Екатеринбурга, не смогли отказаться от такого подарка, - пишет Варламов, отмечая, что такие интерьеры могут негативно сказаться на психике детей. – Кто-то же должен был остановить это безумие, но не остановил.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Напомним, что Андрей Симановский окончил школу №106 в 1977 году. Мысли на счет реставрации заведения у него появились еще в прошлом году – тогда были отремонтированы классы математики и русского языка и литературы. Все выполнено в близком Симановскому стиле – с позолотой.

ИСТОЧНИК KP.RU