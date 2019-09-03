«Похожа на Зимний дворец»: британская газета The Times высказалась о школе с золотыми унитазами в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-03T06:29:22+03:00

Во время линейки первоклашки были в восторге, а взрослые в шоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Об отреставрированной школе №106 на Вторчермете, пожалуй, не высказался только ленивый. Детище бизнесмена Андрея Симановского попало не только в региональную повестку, но и засветилось в мире. Так, известная британская газета The Times отметила, что новая школа больше похожа на дворец, нежели на учебное заведение. Кстати, вчера о ней заговорил еще канал BBC.

- Учебные заведения в российских провинциях могут быть ветхими, но отремонтированная школа в уральском городе Екатеринбурге больше похожа на дворец, - пишут западные коллеги. – После дорогой реконструкции, спонсируемой бывшим учеником миллионера, у школы есть мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и таких же серых классов.

Всех очень впечатлили умывальникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Газета провела параллель новой школы с офисом Симановского, «Сима-лендом», который также щедро украшен золотом и мрамором и больше напоминает Версаль или Зимний дворец.

- Невзрачная снаружи, школа №106 сейчас похожа на крыло Санкт-Петербургского Зимнего дворца, резиденции царей до революции 1917 года, - отметили The Times.

В интерьере преобладают золотые и мраморные оттенкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, далеко не всем пришлось по вкусу новшество Симановского. Вчера критиковать бизнесмена взялся блогер Илья Варламов. Он отметил, что школа больше похожа на «цыганщину», и такой интерьер испортит детям не только вкус, но и психику. А после ее торжественного открытия защищать бизнесмена от нападков вызвался губернатор области Евгений Куйвашев, отметив, что со вкусом «есть проблемы» и «хотелось бы всего и сразу, но так не бывает».

ИСТОЧНИК KP.RU