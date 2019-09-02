2019-09-02T15:26:47+03:00
Общество

«Ко вкусу есть вопросы»: Куйвашев заступился за Симановского, отреставрировавшего школу в стиле «Версаль»

Новое заведение оказалось наполовину украшено золотом
Мария Трапезникова
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Куйвашев отметил, что судить о Симановском нужно не по интерьерам, а по посылу, который пытался донести бизнесменКуйвашев отметил, что судить о Симановском нужно не по интерьерам, а по посылу, который пытался донести бизнесменФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за вкус Андрея Симановского, который отреставрировал свою бывшую школу в стиле «Версаля». Ее торжественное открытие состоялось сегодня. Губернатор просил судить не интерьеры, а посыл, который вложил бизнесмен.

- С этой точки зрения Андрей Симановский - зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение, - отметил Куйвашев в Instagram.

Губернатор также отметил, что школа далеко не единственная заслуга Симановского, и многим предпринимателям есть чему у него поучиться.

Внешне школа ничем не отличается от других

Внешне школа ничем не отличается от других

- А со вкусом - да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает, - резюмировал губернатор. - И все же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем.

А блогер Илья Варламов назван школу "цыганщиной" Фото: Алексей БУЛАТОВ

А блогер Илья Варламов назван школу "цыганщиной"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, сегодня мы писали о том, что критиковать новую школу взялся известный блогер Илья Варламов. Он отметил, что такие золотые интерьеры испортят вкус у молодежи и психику. В ответ на это во время торжественной линейки Симановский сказал, что «всем не угодишь» и пожелал Варламову самому что-нибудь сделать для своей школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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