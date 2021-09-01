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Происшествия1 сентября 2021 21:02

В уральском поселке Коптяки потушили крупный пожар, уничтоживший два дома

Площадь возгорания составила 800 «квадратов»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели потушили пожар, который вспыхнул на территории двух частных домов в поселке Коптяки, который находится в Среднеуральскм городском округе. Известно, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь быстро распространился из-за плотной застройки и деревянной конструкции.

- Для координации действий сил и средств пожарной охраны на мете был создан штаб пожаротушения. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 20:46 по местному времени открытое горение было ликвидировано. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. К тушению привлекали 13 единиц техники и 30 человек личного состава. Причину пожара предстоит установить пожарным дознавателям.