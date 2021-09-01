В Среднеуральске сгорели два соседних частных дома

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Коптяки, который находится в Среднеуральском городском округе, сгорели два частных дома. Спасатели получили сообщение о возгорании в жилом помещении в 17:16 по местному времени.

- По деревянным конструкциям строений огонь быстро распространился на соседние постройки. По оперативной информации горят два частных жилых дома, две бани и надворные постройки, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших пока не поступало. К тушению привлекается 11 единиц техники и 29 человек личного состава. Напомним, в СНТ «Энергостроитель» сегодня утром, 1 сентября, произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 8 домов. По данным МЧС, площадь, охваченная пламенем, составила тысячу квадратных метров.