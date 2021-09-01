На месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава Фото: МЧС по Свердловской области

В СНТ «Энергостроитель» сегодня утром, 1 августа, произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 10 домов. По данным МЧС, площадь, охваченная пламенем, составила тысячу квадратных метров.

- В 4:19 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе. В 5:30 пожар локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

О пострадавших информации нет Фото: МЧС по Свердловской области

Спустя больше часа после начала возгорания пожарные локализовали огонь Фото: МЧС по Свердловской области

Сейчас пожарные прилагают все усилия, чтобы как можно скорее ликвидировать возгорание. На месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.

В МЧС отметили, что о пострадавших информации на данный момент не поступало.

На месте работают 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава МЧС Фото: МЧС по Свердловской области

Пожарные прилагают все усилия, чтобы как можно скорее ликвидировать возгорание Фото: МЧС по Свердловской области

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