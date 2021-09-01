Свердловскую область снова накроет смогом на три дня

Объявляются НМУ первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский гидрометцентр выпустил очередное предупреждение о смоге, который накроет регион в ближайшие три дня. Специалисты сообщают, что неблагоприятные погодные условия придут в Свердловскую область ориентировочно в 20:00 1 сентября.

- 20 часов 3 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 3 сентября, - сообщают в уральском гидрометцентре.

Напомним, смог в Свердловской области возникает из-за бушующих лесных пожаров. В Свердловской области продолжают действовать 46 лесных пожаров. Из них 37 уже удалось локализовать. В тушении участвуют 909 человек личного состава лесоохраны и МЧС. Кроме того, в борьбе с огнем задействована 221 единица техники, в том числе 42 пожарные машины, 12 бульдозеров и 42 трактора.