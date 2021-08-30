На Среднем Урале бушуют 46 лесных пожаров

Крупнейшие возгорания зафиксированы в лесничествах на территории Пышминского и Первоуральского городских округов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжают действовать 46 лесных пожаров. Из них 37 уже удалось локализовать. Также спасатели ликвидировали 10 пожаров, сообщает департамент информационной политики региона.
- Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа, Первоуральского городского округа, - говорится в сообщении.
В тушении пожаров участвуют 909 человек личного состава лесоохраны и МЧС. Кроме того, в борьбе с огнем задействована 221 единица техники, в том числе 42 пожарные машины, 12 бульдозеров и 42 трактора.
За минувшие сутки в Свердловской области вынесено два определения о возбуждении административного расследования. Также составлено семь протоколов об административных правонарушениях пожарной безопасности.
Все поручения губернатора региона Евгения Куйвашева продолжают выполняться. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это связано с сухой ветреной погодой.
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