Компания Air Manas будет выполнять полеты из Екатеринбурга в Бишкек

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» начал работу новый авиаперевозчик – компания Air Manas из Киргизии. Планируется, что самолеты иностранной компании будут выполнять регулярные рейсы из уральской столицы в Бишкек и обратно. Кстати, первый Airbus A220 прибыл из столицы Киргизии в 10:52 по местному времени.

- Полеты из Бишкека в Кольцово планируются один раз в неделю по средам, вылет в 9:00, прилет в 10:50. В обратном направлении реи с отправляется в 12:10. Прибытие в аэропорт «Манас» в 16:10. Везде указано местное время, - заявили в пресс-службе аэропорта.

Кстати, в честь Дня знаний, который традиционно празднуют 1 сентября, дикторами воздушной гавани «Кольцово» стали школьники. Озвучивать различные объявления доверили детям в возрасте от семи до двенадцати лет.