В Екатеринбурге в честь дня знаний школьники стали дикторами аэропорта «Кольцово»

Школьники начитали объявления для пассажиров об услугах аэропорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в честь Дня знаний, который традиционно празднуют 1 сентября, дикторами воздушной гавани стали школьники. Озвучивать различные объявления доверили детям в возрасте от семи до двенадцати лет.

- Школьники начитали объявления для пассажиров об услугах аэропорта, об автобусных и железнодорожных маршрутах, а также напоминание о соблюдении масочного режима и информацию о работе пунктов вакцинации, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Примечательно, что объявления, озвученные детскими голосами, будут звучать аэровокзальном комплексе 1 и 2 сентября. Кстати, в этом году в честь юбилея екатеринбургского метрополитена станции подземки объявляли дети сотрудников. Многие уральцы оценили идею и заявили, что это заметно поднимает настроение.