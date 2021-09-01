Жители Екатеринбурга начали обмениваться продуктами

Горожане начали обмениваться продуктами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге развивается движение фудшеринга, когда горожане через группу в ВК выкладывают фото ненужных им продуктов, которыми они готовы поделиться с теми, кто нуждается в еде.

Здесь же выкладывают посты те, кто оказался в сложной ситуации, и кому нужны продукты. Паблик стал местом обмена. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Одним из таких пабликов под названием «Фудшеринг. Отдам еду даром Екатеринбург» создала Светлана Солдатова полгода назад. Девушка считает, что у многих горожан есть продукты, которые они выбрасывают после истечения срока годности.

- Изначально в сообществе были знакомые и друзья. Сейчас в ней 231 человек. Отдают в основном соленья, конфеты, крупы, овощи и фрукты, - рассказывает Светлана.

Для того, чтобы отдать продукт, в объявлении нужно указать его название и место, где его передадут. После этого пост читают модераторы группы и публикуют.