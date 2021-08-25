Вертолет МЧС начал тушить пожар под Первоуральском

Вертолет МИ-8 МЧС России произвел уже три слива. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вертолет МЧС начал тушить лесной пожар в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- По состоянию на 18:15 вертолетом МИ-8 МЧС России произведено три слива, - говорится в сообщении.

Угрозу перехода огня на коллективные сады удалось ликвидировать. Борьба со стихией продолжается . В тушении задействованы 80 человек и 24 единицы техники от Авиалесоохраны, МЧС России, администрации, полиции и добровольцев. Для разведки обстановки в зоне огня используют беспилотные летательные аппараты.

Для разведки обстановки в зоне огня используют беспилотные летательные аппараты. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за лесного пожара в районе деревни Хомутовка начали эвакуировать население. Из садового товарищества №82 в безопасное место уже уехали 56 человек, в том числе 8 детей. К эвакуации готовится и санаторий-профилакторий «Лесная сказка». В нем сейчас размещены 75 человек, из них 45 детей. Также эвакуировать готовятся коллективный сада №79 и психоневрологический диспансер.

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