На старинном доме в Екатеринбурге установили табличку в память об архитекторе, построившем филармонию и вокзал

Сейчас в этом здании работает ресторан. Фото: memorialromanovyh.info/

В Екатеринбурге на дореволюционном кирпичном доме по адресу улица Красноармейская, 8 сегодня появилась мемориальная табличка. Она посвящена архитектору Константину Бабыкину, который когда-то жил в этом доме.

- В далекие, далекие годы этот особняк принадлежал Купцам Братьям Крейнгольц, - сообщают в благотворительном фонде «Мемориал Романовых». - А в начале 20 века в данном доме вместе с супругой проживал легендарный железнодорожник, знаменитый архитектор и строитель Константин Трофимович Бабыкин.

В истории Екатеринбурга Константин Бабыкин сыграл большую роль. Именно по его проекту был построен «Пассаж» в центре города (изначальное здание не сохранилось, лишь его элементы, встроенные в новый торговый центр на улице Вайнера, - Прим. Ред.). Также он построил здание железнодорожного вокзала. В ту пору оно было еще одноэтажным. Главный корпус Уральского федерального университета — тоже его рук дело. И, конечно, он спроектировал Свердловскую филармонию.