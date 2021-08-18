На Урале снизились цены на овощи фрукты из-за возросших поставок с юга

Сейчас поставки фруктов выросли, а закупочные цены при этом снизились Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале снизились цены на овощи и фрукты, более того их стоимость стала ниже по сравнению с прошлым годом. Эксперты Центробанка РФ связывают это с тем, что в уральском регионе замедлилась годовая продовольственная инфляция. Например, в июле 2021 года она стала 5,8%.

- В Свердловскую область начались масштабные поставки овощей и фруктов из южных регионов России и стран – торговых партнеров. Урожайность местных культур как в теплицах, так и на грядках домохозяйств в текущем году тоже выше, чем в прошлом. Все это отразилось на ценах, компенсировав их резкий рост в предыдущие месяцы. Например, снизились годовые темпы прироста цен на картошку, огурцы, свеклу и морковь, а также на большинство фруктов, – сказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Снижение цен также произошло из-за того, что решились логистические проблемы, которые возникли в прошлом году в период пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас поставки фруктов выросли, а закупочные цены при этом снизились.

Однако цены на кондитерские, молочные и мясные продукты продолжают расти. По мнению экспертов это происходит из-за того, что спрос у потребителей на эти продукты стабилен, поэтому продавцы удерживают наценку, а производители благодаря этому переносят возросшие сырьевые издержки в цены продуктов переработки – фарш, пельмени, шоколад, конфеты, творог, сметана.