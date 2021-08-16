На Урале от COVID-19 погибли еще 25 человек

На Урале рекордная смертность от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки по данным на 16 августа 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано еще 25 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 729 человек.

В регионе бушует третья волна, каждую неделю в оперативном штабе фиксируют рекордные показатели по заболеваемости и смертности. За прошедшие сутки медики подтвердили еще 529 случаев заболевания COVID-19, 130 человек заболели в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 115 759 жителей Среднего Урала.

Каждую неделю в Свердловскую область поставляют партии вакцины, которые распределяют по медицинским учреждениям региона и мобильным пунктам вакцинации. На минувшей неделе поступило еще 50 тысяч доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

- На склады ГУП «Фармация» доставлено 30 тысяч доз «Спутник V» и 19 500 доз «Спутник Лайт», - рассказывают в оперативном штабе Свердловской области.

Привиться от коронавируса можно в 160 кабинетах, расположенных в 85 медицинских учреждениях региона. Ежедневно трудятся еще 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад.

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