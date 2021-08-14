В Екатеринбурге открылся фестиваль «Атмосфера»

Вместо красной лены перерезали гирлянду из цветов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 августа, Екатеринбург празднует День города. Все праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса либо отменили, либо перенесли в онлайн, однако без подарков горожан не оставили - на Площади 1905 года сегодня открылся фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». В честь Дня города здесь полностью закрыли парковку и обустроили настоящий сад, в котором планируется две недели развлекать гостей.

- Задача была - чтобы человек сюда пришел с семьей, коллегами, друзьями и всем было интересно, - рассказывает организатор фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина. - Кто-то пошел на спортивную зону, кто-то на зеленую экскурсию, где-то на мастер-класс. Собрались с семьей покушали на фудкорте. Погуляли. Дальше пошли слушать музыкальную программу.

Алексей поздравил горожан с Днем города на площадке SportAccord Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открыли фестиваль ландшафтного искусства глава города Алексей Орлов и председатель городской думы Игорь Володин. Они сначала перерезали гирлянду из цветов, которую повесили вместо традиционной красной ленты, а затем посетили площадку SportAccord, на которой мэр поздравил горожан с Днем города.

Фестиваль будет открыт на Площади 1905 года почти две недели – до 26 августа. Гостей ждут выставочные шоу-сады, Зеленый лекторий, мастер-классы с представителями ландшафтной отрасти из Германии, а также уральскими специалистами, музыкальные концерты, спортивные площадки, которые посетят олимпийские чемпионы Давид Белявский и Ксения Перова, Детский остров, эко- и релакс-зоны, а также фуд-корт.

Фестиваль будет открыт на Площади 1905 года почти две недели – до 26 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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