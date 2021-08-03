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14 августа 2021 12:11

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Алексей БУЛАТОВ
Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Открытие фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"