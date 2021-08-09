Фестиваль Атмосфера 2021 в Екатеринбурге: вместо парковки будет сад с деревьями из Европы и пляжный волейбол

Вход будет бесплатный. Но за раз на площадке смогут находиться не больше 300-500 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга на площади 1905 года появились деревья и кустарники – полноценный сквер на месте парковки, где каждую зиму возводят ледовый городок. Это площадка фестиваля «Атмосфера». Он стартует уже в субботу, поэтому сейчас рабочие трудятся почти в круглосуточном режиме – выкладывают рулонный газон на насыпные холмы из чернозема, доделывают дорожки между деревьями, заканчивают монтировать площадку для пляжного волейбола и помещение с трибуной, где будут читать лекции по ландшафтному дизайну.

- Тут все натуральное, специально выращивали! - отвлекается на нас один из рабочих, обрезающих излишки газона.

В этом сезоне в ландшафтном дизайне по всему миру самыми модными цветами признаны серый и желтый. Брусчатка уже серая. Поэтому если в сквере что-то и красят, то только в желтый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам фестиваль, кстати, ранее проводился уже в Екатеринбурге. Но впервые его размещают не на территории одного из парков, а в самом центре – на каменной брусчатке.

- Хотелось показать современные технологии, как можно быстро и качественно озеленить пространство, - говорит Юлия Сорокина, организатор фестиваля «Атмосфера». – У нас есть ледовый городок. Почему бы не сделать еще и зеленый городок? Власти в этом поддержали нас. В этом году мы расширились спортом. Каждый день тут будут проводиться соревнования по пляжному волейболу. Также к нам приедут олимпийцы из Токио. Приглашаем на автограф-сессии.

Газон привозят в рулонах, после чего рабочие раскатывают его по насыпным холмикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если раньше на этом фестивале соревновались команды ландшафтных дизайнеров, то в этот раз из-за пандемии никакого конкурса среди них не будет.

- Задача была – чтобы человек сюда пришел с семьей, коллегами, друзьями и всем было интересно, - объясняет Юлия Сорокина. - Кто-то пошел на спортивную зону, кто-то на зеленую экскурсию, где-то на мастер класс. Собрались с семьей покушали на фудкорте. Погуляли. Дальше пошли слушать музыкальную программу.

Откроется фестиваль 14 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Искать среди деревьев и цветов экзотику не стоит – сквер состоит из тех сортов и пород, которые хорошо известны на Урале. Это липы, ивы, березы, клены и яблони. Правда, среди них немало иностранцев. Например, высокие деревья привезли из Германии и Подмосковья. Просто в Екатеринбурге в питомниках крупномеров таких размеров не было. Другая сложность – из-за каменной брусчатки у деревьев должна быть очень короткая корневая система. На Урале такие выращивать еще не научились.

- Везли деревья на специальной машине-рефрижераторе семь дней, - уточняют организаторы.

По газонам можно будет даже ходить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот рулонный газон местный. Его вырастили на Урале. Причем стелют его не только, чтобы любоваться им, но и чтобы ходить по нему. Можно даже взять плед, расстелить его на холмике и наслаждаться пейзажем.

- Газоны мы специально не катками уравнивали, а своими ногами все утаптывали, потому что когда пойдут люди не дай бог кто-то провалится, - говорят организаторы. - Поэтому здесь мы не боимся, что люди пойдут. Газон для того и создан.

К 1 сентября весь ландшафтный дизайн уберут с парковки, а газоны скатают обратно в рулоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего газона тут на 1600 квадратных метров. Участки с ним, засаженные деревьями, будут разделять дорожки в виде брусчатки, резинового покрытия, гальки и гальки со смолой. В будущем году подобные скверы планируют создать в каждом из районов Екатеринбурга. Ну а тот, что создается прямо сейчас на площади 1905 года откроется 14 августа и простоит лишь до 1 сентября. Затем все деревья и кустарники уберут, чтобы озеленить ими разные улицы города. Деревьями, например, украсят исторический сквер. Впрочем, в мэрии не отрицают, что однажды сквер на этом месте появится уже не временный, а постоянный.

- Вы же помните, что у нас должна быть вторая ветка метро. Направление восток-запад проходит под проспектом Ленина и здесь должна быть станция, - говорит Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. - Когда она появится, тогда вокруг нее должен появиться какой-то сквер. Он будет уместнее, чем автомобильная стоянка. Но, наверное, надо немного потерпеть.

Деревья привозные - из Германии и Подмосковья. А вот газон выращен на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как минимум стоит такой «зеленый городок» на площади 1905 года гораздо дешевле, чем ледовый. Он сооружается всего за две недели, а не за полтора месяца. При этом из бюджета города на него выделено чуть больше двух миллионов рублей. Остальные вложения – спонсорские. Прийти сюда и погулять можно будет совершенно бесплатно. Правда, из-за пандемии, за раз на площадке сможет находиться не больше 300-500 человек. Считать на входе людей будут специальные сотрудники.