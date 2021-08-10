В Екатеринбурге суд заблокировал сайт Ресурсного центра для ЛГБТ

Центр планирует обжаловать решение суда о блокировке сайта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ*. Решение опубликовано на сайте суда.

- Признать информацию, размещенную по Интернет-адресу: < данные изъяты >, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, - говорится в решении.

В документе отмечается, что прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.

Пресс-секретарь Ресурсного центра для ЛГБТ* рассказала «КП Екатеринбург» Алла Чикинда, что будет оспаривать решение суда.

- Мы будем обжаловать. Мы планируем вступить в это дело как третья сторона и обжаловать это решение, - заявила она.

На сайте центра можно было записаться на бесплатные консультации, юридическую и психологическую помощь. Также там желающие могли оставлять пожертвования.

* - организация внесена в реестр иностранных агентов

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