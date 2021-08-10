В Екатеринбурге суд заблокировал сайт Ресурсного центра для ЛГБТ

Центр планирует обжаловать решение суда о блокировке сайта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о блокировке сайта Ресурсного центра для ЛГБТ*. Решение опубликовано на сайте суда.
- Признать информацию, размещенную по Интернет-адресу: < данные изъяты >, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, - говорится в решении.
В документе отмечается, что прокурорская проверка выявила на сайте информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних.
Пресс-секретарь Ресурсного центра для ЛГБТ* рассказала «КП Екатеринбург» Алла Чикинда, что будет оспаривать решение суда.
- Мы будем обжаловать. Мы планируем вступить в это дело как третья сторона и обжаловать это решение, - заявила она.
На сайте центра можно было записаться на бесплатные консультации, юридическую и психологическую помощь. Также там желающие могли оставлять пожертвования.
* - организация внесена в реестр иностранных агентов
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка