ЕВРАЗ КГОК представил Росприроднадзору экологические мероприятия

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов представил начальнику межрегионального управления Росприроднадзора Роману Тужикову важные экологические мероприятия ЕВРАЗ КГОК. Руководители посетили Западный карьер, Собственно-Качканарское месторождение, фабрику окускования комбината.

На Собственно-Качканарском месторождении Роману Тужикову и его коллегам продемонстрировали специальные резервуары-отстойники для технических карьерных вод. Для предотвращения фильтрации загрязненной воды в почву резервуары выложены специальным материалом - бентонитовым матом - это ткань с наполнителем из бентонитовой крошки, которая в процессе намокания переходит в гелеобразное состояние и предотвращает проникание воды. Бентоматы закрепляются георешеткой, и вся внутренняя площадь отстойника засыпается щебнем. Такая технология на комбинате применяется впервые.

На фабрике окускования представителям Росприроднадзора показали пылегазоочистное оборудование. В 2020 году на ЕВРАЗ КГОК принята масштабная программа по повышению эффективности газоочистного оборудования. В 2021 в цехе агломерации будет завершено техническое перевооружение двух аспирационных установок №№ 12 и 13, снижение выбросов составит 35 тонн в год, затраты – 45 млн рублей.

Также в сентябре этого году будет завершен капитальный ремонт электрофильтра № 4 в цехе окатышей. На восстановление агрегата, который очищает воздух от примесей газов, направлено более 75 млн рублей, снижение выбросов составит 105, 9 тонны в год. В октябре 2021 года на предприятии начнется капитальный ремонт электрофильтра № 1 в цехе агломерации, снижение выбросов после его завершения в начале 2022 года составит почти 475 тонн в год, затраты – более 65 млн рублей.

Также на фабрике ведутся подготовительные работы по установке системы автоматического контроля за уровнем предельно-допустимых выбросов на дымовых трубах цеха окатышей и агломерации. На реализацию мероприятия будет направлено 115 млн рублей. Начало эксплуатации - 2023 год. Также в 2022 – 2023 годах на фабрике будет реализовано техническое перевооружение внутренних и наружных электрофильтров цеха агломерации. Затраты составят около 140 млн рублей.

- Качканарский горно-обогатительный комбинат – градообразующее предприятие Свердловской области. На комбинате проводится большая работа по модернизации оборудования, техперевооружению, в том числе реализуются мероприятия, направленные на экологический эффект. В настоящее время Уральским управлением Росприроднадзора проводится плановая выездная проверка на ЕВРАЗ КГОК, в ходе которой инспекторы проводят отборы проб атмосферного воздуха, воды, почвы. Проверка позволит оценить эффективность природоохранной программы предприятия,- отметил начальник межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков.

- ЕВРАЗ реализует масштабную экологическую программу до 2030 года, и уральские предприятия компании делают большой вклад в ее реализацию. На ЕВРАЗ КГОК на мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду в рамках данной программы будет направлено более 5,5 млрд рублей, - сказал Вице- президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.