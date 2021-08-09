В Краснотурьинске мужчина совершил убийство из ревности

Мужчина уже был судим за совершение умышленного тяжкого преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске мужчина приревновал свою девушку к другому и убил его. Нападавшим оказался Евгений Беспальков 1993 года рождения. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в ночь с 1 на 2 марта 2021 года Беспальков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел через окно своей квартиры, как его сожительница разговаривает с другим мужчиной, - говорится в сообщении.

Мужчина выбежал на улицу и ударил собеседника своей девушки в лицо. После этого Беспальков достал нож «бабочка» и нанес 15 ударов в область груди и живота пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Беспальков уже был судим за совершение умышленного тяжкого преступления. В июле 2020 года он вышел из мест лишения свободы. В этот раз Краснотурьинский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Беспалькова приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда сестры погибшего. С подсудимого взыскали 800 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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