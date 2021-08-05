На Урале банк «Русский стандарт» оштрафовали на 550 тысяч за рекламные звонки

Банк не оспаривал вынесенные постановления Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале отделение банка «Русский стандарт» оштрафовали на 550 тысяч рублей за рекламные звонки клиентам без их согласия. В Свердловское УФАС России обратились два человека, которые рассказали, что с ними связывался автоответчик и сообщал о новых акциях банка. Установлено, что звонки действительно носили рекламный характер, а согласия от абонентов не было.

- Как пояснил представитель банка, добавление номеров указанных граждан в базу рассылки произошло по технической ошибке, что не исключает его вину. Первое постановление было вынесено 31 мая, и Банку назначен штраф в размере 150 000 рублей, - уточнили в пресс-службе УФАС по Свердловской области.

Второй раз банк оштрафовали 8 июня, как оказалось, рекламные сообщения поступали в Тульскую, Рязанскую области, Ставропольский и Хабаровский края, а также в республику Башкортостан. Поэтому антимонопольная служба наказала банк еще на 400 тысяч. Банк не оспаривал вынесенные постановления.