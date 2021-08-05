Свердловское правительство даст муниципалитетам на подготовку к зиме 700 миллионов рублей

Большая часть денег уйдет на погашение задолженности перед организациями жилищно-коммунального комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области решило выделить 702 миллиона рублей муниципалитетам на решение проблем в сфере ЖКХ. Деньги будут выделены из регионального бюджета. Такое постановление было принято на заседании 5 августа.

- Региональная поддержка будет способствовать финансовой устойчивости местных бюджетов и главное – позволит в зимний период осуществлять бесперебойную поставку тепла и водоснабжения потребителям, - объяснил областной министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева 360 миллионов рублей из этих средств пойдут на погашение задолженности перед организациями жилищно-коммунального комплекса. Субсидии получат Артемовский городской округ, Ачит, Невьянск, Талица, Верхний Тагил, Североуральск, Атиг, Сухой Лог, Шалинский, Слободо-Туринский, Нижнесергинский районы и другие муниципалитеты.

Еще 308,65 миллиона рублей пойдут на закрытие обязательств по концессионным соглашениям. Деньги направят в Красноуфимск, Сысерть, Арамиль, Верхотурье и Верхние Серги.

Оставшиеся 33,35 миллиона рублей предназначены для строительства газовых котельных в Алапаевске и Горноуральском городском округе.

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