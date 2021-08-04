«Екатеринбург-Арену» реконструируют после летней универсиады 2023 года

Последний раз стадион адаптировали в 2018 году для проведения игр чемпионата мира по футболу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице реконструируют «Екатеринбург-Арену». Планируется, что работы проведут сразу после проведения летней универсиады в 2023 году. Об этом пишет ТАСС-Урал со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

- Как только пройдет Универсиада, мы по согласованию с Минспортом будем знать суммы, которые они нам выделяют, и приступим к этому виду работ, - заявил сам чиновник.

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи согласился выделить деньги на реконструкцию спортивного объекта. Стоимость работ оценивают в 1.2 миллиарда рублей. Последний раз стадион адаптировали в 2018 году для проведения игр чемпионата мира по футболу. Стадион является домашним для клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги «Урал».