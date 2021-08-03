На Уралмаше два дома на Авангардной признали аварийными

Аварийные дома расселят за два года Фото: 2gis

На Уралмаше два двухэтажных дома №5 и № 8 на улице Авангардной признали аварийными. Их планируют снести. Соответствующие постановления, подписанные главой города Алексеем Орловым, опубликованы на сайте администрации Екатеринбурга. С тем, что эти дома нужно сносить не согласился общественник Дмитрий Москвин.

- На минуточку, домам свыше 92 лет, но никаких явных признаков аварийности нет: стоят крепко, не покосились ни на миллиметр; планировки квартир просторные, потолки высокие, окна как минимум на две стороны света, - написал он в своем telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».

По его словам на месте снесенных домов построят многоэтажки. Отметим, что согласно опубликованным на сайте мэрии документам, расселить дома, признанные аварийными, должны в течение двух лет.