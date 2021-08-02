В Екатеринбурге задержали адвоката при получении взятки

Фото: Instagram задержанной.

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали адвоката Полину Плечеву при получении взятки. Об этом «КП» сообщил источник в силовых структурах. По версии следствия, Плечева брала деньги, которые обещала передать полицейским для непривлечения клиента к уголовной ответственности по статье за хранение наркотиков.

В марте силовики взяли двух человек с мефедроном. По сиатье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Одному из людей, полицейские предложили поменять статус подозреваемого на свидетеля. Эту услугу оценили в 300 тысяч р. Чтобы решить вопрос, полицейские дали своего адвоката .

Первый перевод был сделан еще 5 марта. Адвокат забрала деньги в машине. А через две недели, адвокат позвонила человеку и сказала, что порешать не удается, нужно еще 200 тысяч на экспертизу. Человек понял что его дурят и обратился в органы. 1 июля адвокат встретилась с мужчиной, который должен был передать ей деньги на Красных командиров 1 а возле ТРЦ «Пароход». Человек взял деньги и вышел. А следом подъехали сотрудники ФСБ. Сейчас адвокату грозит срок по статье «Мошенничество».

- Адвокат повела себя, как «решала». Хотя ее дело, знать законодательную базу и защищать человека в суде, - говорит источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, насколько растеряно выглядит женщина. Адвокат просила 200 тысяч рублей.