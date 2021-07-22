В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В ближайшее время на Урале пройдут сильные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и сильных дождей. Порывы ветра в период непогоды будут достигать 18 метров в секунду.

В период по 23 июля сотрудники МЧС просят свердловчан отказаться от отдыха на природе. Не рекомендуют дальние поездки на автомобиле. Если сильный дождь застал в дороге, рекомендуется остановиться у обочины и переждать непогоду с включенными аварийными сигналами.

- В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей – напоминает пресс-служба МЧС.

Также спасатели рекомендуют во время грозы не подходить близко к электропроводке, водостокам с крыш, молниеотводу, антенне и не стоять рядом с окном. По возможности выключить электробытовые приборы.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что жара в регионе спадет. В конце недели в Свердловской области ожидаются дожди и ветер.