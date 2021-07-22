Солнышко перестанет припекать свердловчан к выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург снова пришли дожди, но жара никак не спадает. Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда в нашем регионе ждать похолодания. Судя по всему, холоднее станет, когда наоборот хотелось бы погреться на солнышке – к выходным.

- В конце рабочей недели похолодает на севере Свердловской области, в предстоящие выходные дни 24-25 июля прохлада охватит и южную часть Свердловской области. Позже других расстанутся с жарой крайний юг, юго-восток Свердловской, - рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Согласно прогнозам в выходные ночью температура воздуха в регионе будет опускаться до +10-+16 градусов, днем будет теплеть до +17-+23. При этом местами будет идти сильный дождь с грозами и сильным ветром. Ранее спасатели из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.